MIRA TODA LA CARTELERA DEL FESTIVAL LA JUNTADA: GRAN CONVOCATORIA EN SALTA POR EL DÍA DEL TRABAJADOR





ESPECTÁCULOS: Una noche imperdible se viene en General Güemes para celebrar el Día del Trabajador 💥





El próximo 30 de abril, el Predio Municipal Ex Club Talleres será el escenario de “La Juntada”, un festival que promete música, tradición y una cartelera de primer nivel 🙌





🔥 Artistas principales: Sergio Galleguillo, Las Voces de Orán, Oscar Belondi y La Repandilla





✨ También estarán: Lirios Colombianos, Daniel Cuevas, La Kostumbre, Gabi Morales, Inti, Pablo Rengifo, Marcelo Camacho, Juancito y su Acordeón, Héctor Alzogaray, Rossal, Camposanteño, DJ Axel Caballero, Juan Flores, Iván Balmaceda, Yoel Crespin, Ballet Danza América y Ballet El Bagual





📍 Ex Club Talleres – Gral. Güemes

🕗 20:00 hs





🎟 Entradas:

1° tanda: Populares $15.000 | Plateas $30.000

2° tanda: Populares $20.000 | Plateas $40.000





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Una fiesta que promete reunir a miles de personas con lo mejor del folclore y la música popular en una noche inolvidable 💫