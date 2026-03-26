URGENTE: Grave siniestro vial se registró este jueves en el acceso a la ciudad de Salta

AHORA❗🚨 URGENTE: UN AUTO CAYÓ AL VACÍO EN EL ACCESO A SALTA 🚨
Un grave siniestro vial se registró este jueves en el acceso a la ciudad de Salta.
📍 Según las primeras informaciones, un automóvil cayó al vacío desde un puente sobre Ruta Nacional 9, a la altura del ex peaje Aunor (zona La Plumada).
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👉 El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 y, por causas que aún se investigan, el conductor habría perdido el control del vehículo, precipitándose desde la estructura. �
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🚑 Estado del conductor:
Fue trasladado de urgencia en código rojo al Hospital San Bernardo.
Se encuentra internado con pronóstico reservado. �
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👮 En el lugar trabajan efectivos policiales y personal de Criminalística para determinar cómo se produjo el accidente. �
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