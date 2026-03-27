GRAL GÜEMES: La unión de padres, gremios y municipio logró renovar tres escuelas





MUNICIPIOS: A través de un esquema de colaboración voluntaria, la Escuela Monseñor J. Tavella recuperó sus 22 aulas. El éxito de la iniciativa fue tal que el modelo se replicará en otros dos establecimientos.









Se unen la Cooperadora, UOCRA y el municipio de General Güemes para pintar escuelas.

La unión de padres, gremios y municipio logró renovar tres escuelas en Salta

Episodios

Cuando los recursos escasean, la organización comunitaria aparece como la solución. Así quedó demostrado en la Escuela Monseñor J. Tavella de General Güemes, Salta, donde una alianza estratégica entre la cooperadora escolar, el gremio UOCRA y la intendencia local permitió poner en condiciones el edificio que alberga diariamente a 745 estudiantes.

Antonio Navarro, presidente de la cooperadora de la institución, destacó que la iniciativa surgió de los propios padres, quienes manifestaron la urgencia de pintar las aulas.

Tras una serie de reuniones con directivos y el intendente Carlos Rosso, se logró coordinar un operativo de trabajo conjunto donde cada sector aportó un eslabón clave de la cadena.

El reparto de tareas: pintura, lija y un guiso para los trabajadores.

La logística del proyecto se basó en el aporte de materiales y mano de obra sin costos directos para la escuela. "La UOCRA se encargó de todo lo que es la pintura y la mano de obra. El intendente puso los accesorios, desde las lijas hasta los rodillos, y también se encargó de la comida el primer día", detalló Navarro.





Por su parte, la cooperadora y las familias asumieron el rol de sostener a los trabajadores voluntarios. Con un equipo de entre 35 y 40 personas trabajando en el lugar, los padres se encargaron de la cocina: "Les dimos el desayuno y el almuerzo. Hicimos fideo con pollo y guiso de lentejas; todo es colaboración. Cuando se trabaja en conjunto, las cosas se logran", enfatizó el referente.





Un modelo con efecto multiplicador

La renovación de las 22 aulas de la Escuela Monseñor J. Tavella no será un hecho aislado. Gracias a la fluidez del trabajo coordinado y los resultados obtenidos, Navarro confirmó que el esquema se extenderá a otros dos colegios de la zona que presentan necesidades similares.





Informe de Elisa Zamora.





Lectura rápida

¿Qué se realizó en la Escuela Monseñor J. Tavella? Se llevó a cabo una renovación del edificio mediante una alianza comunitaria.





¿Quiénes participaron en la iniciativa? La cooperadora escolar, el gremio UOCRA, la intendencia local y los padres de los estudiantes.





¿Cuándo se llevó a cabo el proyecto? Se realizaron reuniones previas y el trabajo se coordinó en un operativo conjunto, aunque no se especifica la fecha exacta.





¿Dónde se ubica la Escuela Monseñor J. Tavella? En General Güemes, Salta.





¿Por qué es importante esta iniciativa? Permite mejorar las condiciones de la escuela y se extenderá a otros colegios con necesidades similares.