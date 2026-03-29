🚨 ALERTA OLA DE CALOR EN ARGENTINA EN OTOÑO

CLIMA: Una cúpula térmica afecta al Cono Sur de Sudamérica más precisamente en Argentina y genera temperaturas extremas entre el 29 de marzo y el 4 de abril.

🌡️ Datos clave: • Hasta 44°–46°C en el norte argentino

• La Provincia de Chaco, zona más afectada

• Anomalías de hasta +15°C sobre lo normal

🔥 Pico crítico: 31 de marzo

• Calor extremo en gran parte del país

• Buenos Aires cerca de 38°C

• Noches sofocantes sin alivio

⚠️ ¿Qué pasa?

Una “cúpula de calor” bloquea el aire, lo comprime y recalienta sin dejarlo escapar.

🚨 Impacto:

• Riesgo para la salud

• Estrés en cultivos

• Mayor peligro de incendios

• Alta demanda eléctrica

❄️ Recién entre el 2 y 4 de abril llegaría un alivio parcial desde el sur.