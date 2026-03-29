🚨 ALERTA OLA DE CALOR EN ARGENTINA EN OTOÑO

CLIMA: Una cúpula térmica afecta al Cono Sur de Sudamérica más precisamente en Argentina y genera temperaturas extremas entre el 29 de marzo y el 4 de abril.
🌡️ Datos clave: • Hasta 44°–46°C en el norte argentino
• La Provincia de Chaco, zona más afectada
• Anomalías de hasta +15°C sobre lo normal
🔥 Pico crítico: 31 de marzo
• Calor extremo en gran parte del país
• Buenos Aires cerca de 38°C
• Noches sofocantes sin alivio
⚠️ ¿Qué pasa?
Una “cúpula de calor” bloquea el aire, lo comprime y recalienta sin dejarlo escapar.
🚨 Impacto:
• Riesgo para la salud
• Estrés en cultivos
• Mayor peligro de incendios
• Alta demanda eléctrica
❄️ Recién entre el 2 y 4 de abril llegaría un alivio parcial desde el sur.