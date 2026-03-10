🚨 ÚLTIMO MOMENTO – EL PORTAL DE GÜEMES 🚨

Imagen ilustrativa generada no real





LOCALES: El tren urbano Güemes–Salta debió regresar por desmoronamiento de un cerro

El servicio del tren urbano que conecta General Güemes con Salta debió interrumpir su recorrido durante la mañana de este martes luego de que se registrara un desmoronamiento de parte de un cerro sobre las vías férreas.

Según se informó, el desprendimiento de tierra y rocas obstruyó completamente el paso del tren en uno de los tramos del recorrido hacia la capital salteña. Ante esta situación, la formación que había partido desde General Güemes debió regresar por seguridad, evitando así continuar por la zona afectada.

Personal técnico y cuadrillas trabajan en el lugar para retirar el material que cayó sobre las vías y evaluar las condiciones del terreno.

De acuerdo con las primeras estimaciones, se prevé que durante la tarde el tramo pueda ser despejado, lo que permitiría restablecer el servicio con normalidad entre General Güemes y Salta.





⚠️ Se recomienda a los usuarios del tren mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles demoras o modificaciones en el servicio.









