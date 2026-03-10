CEIBALITO: Precaución en Ruta Nacional 16





ANTA: Conductores que circulen por la Ruta Nacional 16, a la altura de Ceibalito, deben extremar las medidas de precaución.

Debido a las intensas lluvias de los últimos días, se produjo un socavón sobre la calzada, por lo que el tránsito se encuentra reducido y señalizado en el sector.





Personal de Vialidad Nacional ya se encuentra trabajando en el lugar para asegurar la zona y avanzar con las tareas de reparación.





Se recomienda disminuir la velocidad, respetar las señalizaciones y las indicaciones del personal que se encuentra en el lugar.





Circular con responsabilidad para evitar inconvenientes.