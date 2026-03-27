SALTA: ✅ LUZ VERDE PARA UBER Y DIDI: PODRÁN CIRCULAR SIN TRABAS ENTRE MUNICIPIOS Dale click para leer más 👇👇





🚗Desde este jueves, los conductores de apps como Uber y DiDi podrán trabajar sin límites entre distintas ciudades del área metropolitana.





📍El cambio se da a partir de un acuerdo entre municipios que reconoce la habilitación de origen, lo que significa que un chofer registrado en la capital podrá operar en lugares como Cerrillos, Rosario de Lerma o General Güemes sin hacer nuevos trámites.





📲La medida busca reducir la burocracia y facilitar el trabajo de quienes dependen de estas plataformas, además de mejorar la disponibilidad de viajes para los usuarios en toda la región.





👮Si bien se eliminan restricciones, las autoridades confirmaron que seguirán los controles sobre los vehículos y la documentación para garantizar el cumplimiento de las normas.