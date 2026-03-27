GRAL GÜEMES: 📚 ATENCIÓN Nueva oportunidad de capacitación Para nuestra ciudad





La Municipalidad de Gral. Güemes invita a participar de la Diplomatura en Gestión Logística y Abastecimiento para Minería, una propuesta orientada a la formación en logística y abastecimiento dentro de proyectos mineros.





📅 Inicio de clases: lunes 13 de abril

⏳ Duración: 3 meses

🕗 Horario: 20:00 hs

📍 Modalidad: Presencial

📌 Lugar de inscripción: Centro Cultural 13 de Febrero





📲 Informes e inscripciones: 387 451 8052





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📢 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔 𝘆 𝗗𝗜𝗙𝗨𝗦𝗜𝗢𝗡 | 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗚ü𝗲𝗺𝗲𝘀 - 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗥𝗼𝘀𝘀𝗼