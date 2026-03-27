SALTA: Accidente fatal en la ruta del Parque Industrial: camioneta atropelló a un motociclista





POLICIALES: La víctima es un hombre mayor de edad. Todavía no fue indentificado. El tránsito permanece cortado en la zona.





Accidente fatal en la ruta del Parque Industrial: camioneta atropelló a un motociclista





El viernes se tiñó de luto en Salta tras un violento siniestro vial ocurrido en la zona sudeste. Un motociclista murió luego de ser embestido por una camioneta en la ruta del Parque Industrial.





El hecho se registró hace aproximadamente una hora y generó un fuerte despliegue policial en el lugar. Actualmente, el tránsito está totalmente cortado en todos los sentidos, especialmente sobre Av. Asunción, en el tramo que conecta con Circunvalación Este.





Qué se sabe del choque

De acuerdo a la información oficial brindada por la comisario mayor Cardozo, de la Comisaría 8ª, los vehículos involucrados fueron una camioneta Ford y una motocicleta de 150 cc.





El impacto fue de tal magnitud que parte de la motocicleta quedó incrustada en la parte delantera del vehículo mayor, evidenciando la violencia del choque.





Una víctima fatal

Como consecuencia del siniestro, un hombre perdió la vida en el lugar. Hasta el momento, no pudo ser identificado.





Personal policial resguarda la escena mientras se aguarda la llegada de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y determinar cómo se produjo el hecho.





FUENTE: QPSALTA