Policía Vial secuestró dos autos con requerimiento judicial

Las intervenciones se realizaron en ruta provincial 21 dónde Dos personas fueron demoradas. Intervinieron los Magistrados correspondientes.





Efectivos de la División Ejidos Municipales realizaron procedimientos en el marco de controles vehiculares sobre ruta provincial 21.





En ese contexto, al fiscalizar un automóvil en intersección con circunvalación sureste, constataron que registraba pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires. Posteriormente, en el kilómetro 2 de la misma ruta, detectaron otro rodado con requerimiento judicial de la Policía Federal.





Como resultado, los conductores, mayores de edad, fueron demorados y los vehículos secuestrados, quedando a disposición de la Justicia.





Intervinieron los Magistrados correspondientes.