



🚨 IMPACTANTE EN ORÁN: PERSECUCIÓN DE DROGAS PELIGROSAS TERMINÓ CON UN MÓVIL VOLCADO, UNA CAMIONETA INCRUSTADA EN UNA CASA Y UN DETENIDO





Una persecución policial encabezada por personal de Drogas Peligrosas terminó este domingo por la mañana en un violento siniestro vial en la ciudad de Orán.





El hecho se inició alrededor de las 10:30 en la intersección de calles Dorrego y Lamadrid, cuando los ocupantes de un vehículo, al advertir la presencia del móvil policial, se dieron a la fuga. Esto desató un seguimiento que culminó minutos después con vehículos siniestrados.





El punto más crítico se registró en calle Güemes y Sebastián Cuenca, donde dos rodados quedaron fuera de control. Un móvil de la División Drogas Peligrosas terminó volcado sobre su lateral derecho en plena calzada, mientras que una camioneta se incrustó en la esquina de una vivienda.





En el interior de la camioneta se encontraron cajas que, según las primeras versiones, podrían contener sustancias ilícitas, aunque esta información aún no fue confirmada oficialmente.





De acuerdo a vecinos de la zona, ambos vehículos circulaban a alta velocidad al momento del impacto. Tras la colisión, la camioneta salió despedida, dio varios giros y terminó estrellándose contra la propiedad.





Como consecuencia del hecho, una mujer resultó herida con un corte en una de sus manos.





En el lugar trabaja personal policial que mantiene acordonada la zona, mientras efectivos de la Comisaría N.º 1 realizan las pericias correspondientes. En el marco del operativo, un hombre fue detenido, mientras que otro logró darse a la fuga.