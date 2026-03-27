Motorista recuperó una moto con pedido de secuestro en Capital





La intervención se realizó en el marco de un patrullaje preventivo. Un hombre quedó a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal 3.





Efectivos del Departamento Motorista de Emergencia Policial de Capital, realizaron ayer un procedimiento durante un patrullaje preventivo en avenida Ex Combatientes de Malvinas.





En ese contexto, al identificar a una persona, constataron que la motocicleta en la que se desplazaba registraba pedido de secuestro por hurto.





El conductor, un hombre de 25 años, junto al rodado, quedaron a disposición de la Justicia.





Intervino la Fiscalía Penal 3.