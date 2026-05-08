⚽🏆 EL CLUB LA TABLADA SUB 15 REPRESENTARÁ AL FÚTBOL GÜEMENSE EN EL CAMPEONATO PROVINCIAL 2026





El Club La Tablada informó que el equipo SUB 15, campeón de la Liga Güemense de Fútbol 2025, comenzará su participación en el Campeonato Provincial el próximo 6 de junio, disputando la primera fecha en la ciudad de Orán.





Desde la institución destacaron el enorme esfuerzo que realizan “a pulmón” para poder afrontar esta competencia y solicitaron el acompañamiento de toda la comunidad y especialmente de quienes representan políticamente al departamento.





El plantel está conformado por jóvenes talentos de Cobos, Campo Santo, El Bordo y General Güemes, con el objetivo de formar un equipo competitivo que deje en lo más alto al fútbol güemense.





⚽ Cuerpo técnico:• Director Técnico: Gustavo Giménez• Preparador Físico: Albano Lozano• Ayudante Técnico: José López• Ayudante de Campo: Ariel Pastrana





Además, cuentan con el acompañamiento de la comisión directiva y del coordinador de divisiones inferiores, Yaya Pastrana, quienes trabajan para hacer realidad el sueño de estos chicos.





👏 “Que viva el fútbol de los chicos”, expresaron desde el club, reiterando el pedido de colaboración de todo el departamento.





📢 Favor compartir.