REFORMA LABORAL: DIPUTADOS LA APROBÓ POR 135 CONTRA 115 EN UNA SESIÓN TENSA Y MARCADA POR ESCÁNDALOS













La Libertad Avanza tiene los votos junto a sus aliados y gobernadores peronistas para aprobar la reforma laboral





La Cámara de Diputados aprobó en general por 135 contra 115 votos el proyecto de Reforma Laboral del Gobierno de Javier Milei, en una tensa sesión que tuvo ribetes escandalosos, y en medio de marchas y un paro general de la CGT.





La iniciativa fue aprobado con el voto favorable de la Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID, y PRO), de Producción y Trabajo, de Innovación Federal, de Provincias Unidas, de Independencia, y de la Neuquinidad.





En cambio votarán en contra los egisladores peronistas, la mayoría de los diputados de Provincias Unidad, 4 de la izquierda, y los monobloques de Marcela Pagano, y del puntano peronista Jorge Fernández





De todas maneras, el proyecto para ser convertido en ley deberá ser ratificado por el Senado, ya que se eliminó el artículo 44 que establecía una rebaja de los salarios para los trabajadores que tengan un accidente o enfermedad, fuera del ámbito laboral.





Por ese motivo, el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto del Senado para mañana a las 10, para emitir dictamen y así poder tratarlo el viernes 27 de febrero, previo a que el presidente Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias.





Fuentes parlamentarias señalaron que ya tienen asegurados los votos para aprobar el proyecto en general y cada uno de los 26 capítulos.





SESION

La sesión comenzó con la presencia de 130 diputados que fueron aportados por la Libertad Avanza, el PRO, Innovación Federal, la UCR, el MID, Independencia, Elijo Catamarca, y Producción y Trabajo.





Los gobernadores peronistas que colaboraron para que el oficialismo tenga quórum fueron Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Saénz (Salta) y los provinciales Hugo Passalacqua, y Marcelo Orrego (San Juan) y los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdes (Corrientes).





La deliberación comenzó en medio de un escándalo cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, puso a votación a mano alzada el plan de labor, lo que generó una batahola, donde los peronistas se fueron hasta la presencia para protestar ante el legislador riojano.





El primero en levantarse raudamente de su banca para encarar al riojano para pedirle explicaciones por su supuesto accionar irregular fue el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y lo siguieron otros legisladores como Eduardo Valdés, Lorena Pokoik, Horacio Pietragalla y Nicolás del Caño.





Además, Florencia Carignano (UxP) se dejó llevar por los ánimos..................





