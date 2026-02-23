ATENCIÓN: Corte total en la Ruta Nacional 51 a la altura de El Mollar por material aluvial

La Ruta Nacional 51 se encuentra con corte total a la altura de la escuelita de El Mollar debido a la acumulación de agua y material aluvial sobre la calzada, producto de las precipitaciones registradas durante la noche.





Según se informó, desde las 6 de la mañana el tránsito permanece interrumpido en ambos sentidos, con vehículos varados a cada lado del tramo afectado.





Se espera la llegada de maquinaria de Vialidad Nacional para realizar las tareas de despeje y habilitar nuevamente la circulación en este sector. Se recomienda a los conductores evitar la zona y mantenerse informados a través de los canales oficiales.





#Ruta51