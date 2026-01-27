🔧 BÚSQUEDA LABORAL – MECÁNICO DE CAMIONES 🚛
Empresa industrial ubicada en General Güemes se encuentra en la búsqueda de Mecánico de Camiones.
📌 Requisitos:
✅️Experiencia en mecánica automotriz y mecánica pesada.
✅️Conocimientos en sistemas hidráulicos y neumáticos.
✅️Manejo de electricidad automotriz.
✅️Experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria pesada.
📍 Zona de trabajo: General Güemes.
📧 Interesados enviar CV a:
busquedarrhh684@gmail.com
Info: www.gralguemes.com.ar | EL PORTAL DE GÜEMES