NO VENDIÓ, NO SE RINDIÓ Y REGALÓ TODO: LA HISTORIA DE LA MAMÁ SALTEÑA QUE CONMOVIÓ A TODOS EN PLAZA ESPAÑA #viralvideoシ

Una escena que partió el corazón de todos se vivió en las últimas horas en la Plaza España, donde una mamá salteña, acompañada por su pequeña hija, intentó salir adelante con lo poco que tenía… pero la suerte no estuvo de su lado.





La joven mujer había decidido emprender vendiendo panchos con un carrito humilde, con la esperanza de llevar algo de dinero a su casa y mantener a su pequeña hija.





Sin embargo, la realidad fue durísima: en toda la noche solo logró vender dos panchos. Aun así, no se fue. Lejos de bajar los brazos, y ante la mirada atónita de los presentes, comenzó a gritar con voz fuerte pero cargada de tristeza:

“¡Panchos gratis, con un vasito de gaseosa para todos!”

Sí, aunque cueste creerlo, decidió regalar toda la mercadería que habia invertido.





Según contó entre lágrimas a quienes se acercaron, el día anterior ya había perdido mercadería cuando apenas llegó para vender se habia largado la lluvia y se tuvo que ir y el pan se endureció y no pudo ofrecerlo. Esta noche volvió con la ilusión intacta pero otra vez le fue mal.





“Siento que esto no me lo tenía que guardar y necesitaba contarlo y ayudar a esta mamá, me voy a querer despejarme un rato y la verdad que volví triste con una impotencia porque no tengo los recursos cómo ayudar a quienes lo necesitan, y es que mientras miraba el cielo escuché a esta mamá gritar, con una vos fuerte y decia panchos gratis para todos con un vasito de gaseosa, la escuche y me pereció raro y me acerqué como muchos lo hicieron e hice la fila y esperé para ver si era verdad, y si estaba regalando panchos y gaseosa, era una mamá y su bebé ahí paradita en un pequeño carrito bien humilde, le pregunté porque lo hacía y me contestó que en toda la noche solo vendió dos panchos y que invertio mucho y que no quería tirar a la basura todo y y perder la mercadería como la noche anterior que también vino a vender y cuando llegó se largó la lluvia y se tuvo que ir, me contó que viene desde lejos, de barrio solidaridad, ella y su bb pequeña de meses, cargadas de un carrito y una conservadora, la verdad una qué pena, pero lo bueno de todo es que todavía tenía esperanza y con una sonrisa y los ojos lloroso y mientras me preparaba el pancho gratis me dijo ya va a mejorar todo no pierdo las esperanzas, para los que lean esto y tienen un poquito de corazon compartamos y tan solo comprándole ya la podemos ayudar ella está en plaza España paradita con un humilde carrito y una bebé de meses hoy por ella mañana quién sabe. Gracias por la atención. Relató la joven salteña testigo del hecho en Plaza España.