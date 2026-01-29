URGENTE: MECÁNICO DE MAQUINARIA PESADA PARA GÜEMES

GRUPO EUROAMERICA
MECÁNICO DE MAQUINARIA PESADA
• Conocimientos en mantenimiento y reparación de maguinaria pesada (excluyente)
• Conocimiento y experiencia en mecánica de camiones (excluyente)
• Experiencia minima de 5 años en puestos similares (deseable)
• Experiencia comprobable trabajando en zona de puna (deseable)
• Licencia de conducir E1 vigente
• Movilidad propia
• Disponibilidad para asistencia en ruta
Enviar CV a: postulantes@euroamerica.com.ar
Asunto: Mecánico - Guemes por WhatsApp: 11 5507 8247 "Mecánico"