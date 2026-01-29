URGENTE: MECÁNICO DE MAQUINARIA PESADA PARA GÜEMES

SUCURSAL EUROTRUCKS  Salta - General Guemes
GRUPO EUROAMERICA

MECÁNICO DE MAQUINARIA PESADA
• Conocimientos en mantenimiento y reparación de maguinaria pesada (excluyente) 
• Conocimiento y experiencia en mecánica de camiones (excluyente)
 • Experiencia minima de 5 años en puestos similares (deseable)
 • Experiencia comprobable trabajando en zona de puna (deseable) 
• Licencia de conducir E1 vigente 
• Movilidad propia 
• Disponibilidad para asistencia en ruta

Enviar CV a: postulantes@euroamerica.com.ar 
Asunto: Mecánico - Guemes  por WhatsApp: 11 5507 8247 "Mecánico"
