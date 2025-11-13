Volcó un camión cisterna en la Ruta 5 y el tanque explotó en llamas

Un impactante accidente se registró el miércoles por la noche en la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 65, en jurisdicción de Las Lajitas, cuando un camión cisterna que transportaba 31 mil litros de combustible volcó y terminó con el tanque envuelto en llamas.





El aviso ingresó al Sistema de Emergencias 911 cerca de las 20. Al llegar, bomberos y policías encontraron la cisterna destruida y completamente incendiada a un costado de la ruta, luego de haberse desprendido del chasis del vehículo.





Fuente: EXPRESIÓN DEL SUR METAN