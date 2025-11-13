LEGISLATIVAS: Propone modificar el Estatuto del Educador (Ley 6830) incorporando un nuevo artículo, el 31 bis

Este martes, la Cámara de Diputados de Salta discutirá un proyecto de ley que propone modificar el Estatuto del Educador (Ley 6830) incorporando un nuevo artículo, el 31 bis, que impediría a los docentes solicitar el traslado si no acreditan que les faltan al menos seis años para jubilarse.

La iniciativa busca, según sus impulsores, garantizar la estabilidad de los equipos docentes en las escuelas, evitar traslados “sin justificación pedagógica o administrativa” y fortalecer el vínculo entre maestros y comunidad educativa.

Desde la fundamentación, se resalta que la rotación constante de educadores afecta la continuidad pedagógica y el desarrollo de proyectos institucionales a largo plazo. Pero, puertas adentro del ámbito educativo, muchos advierten que la propuesta podría convertirse en una traba para quienes buscan mejores condiciones laborales o desean acercarse a sus familias luego de años de servicio en zonas alejadas. El proyecto promete dividir opiniones entre la defensa de la estabilidad institucional y el reclamo de libertad laboral.







