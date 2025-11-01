🛑 #Urgente | ÚLTIMO MOMENTO Accidente en la vía pública





POLICIALES: Hace instantes, un camión enganchó cables en su trayectoria sobre la calle colectora, frente a la terminal provisoria, provocando que estos se desprendieran y cayeran sobre la calzada.

Como consecuencia, una motociclista que circulaba por la misma calle resultó con golpes leves al impactar contra los cables caídos.





En el lugar trabajan Agentes Municipales de Tránsito, Policía del 911 y la Agencia de Seguridad Vial, quienes proceden a asegurar la zona y restablecer la normal circulación.





🚨 Se recomienda circular con precaución por el sector hasta que finalicen las tareas de despeje.