🚨 Accidente en la esquina de Cornejo y Patricias Argentinas

En horas del mediodía de este jueves, una mujer mayor de edad resultó lesionada tras ser atropellada por un vehículo en la intersección de las calles Cornejo y Patricias Argentinas.





Según informaron testigos, la víctima fue asistida en el lugar por personal policial y vecinos hasta la llegada de los servicios de emergencia médica. La mujer permaneció tendida sobre la calzada mientras se evaluaba su estado de salud.





El tránsito se vio parcialmente interrumpido mientras se realizaban las tareas de auxilio y se iniciaban las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.





Las autoridades continúan trabajando para establecer la dinámica del accidente y la identidad del conductor involucrado.





