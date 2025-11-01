🚨 [AHORA] WALTER BUSSE SE RETIRÓ DEL FÚTBOL PROFESIONAL.

❌ Tras la eliminación de @gytoficial ante Estudiantes (RC), el mediocampista tomó la decisión de COLGAR LOS BOTINES tras 18 años de carrera.





⚽ El oriundo de General Güemes disputó 159 PARTIDOS, convirtió 18 GOLES, asistió en 25 OPORTUNIDADES y fue parte del ASCENSO A LA PRIMER NACIONAL en el 2023.





📊 Además, entre los 252 futbolistas que tuvo El Millonario en los ÚLTIMOS 12 AÑOS, Busse fue el MÁXIMO ASISTIDOR y el MÁXIMO GOLEADOR DE TIROS LIBRES (4).





Walter Alejandro Busse





🧍 Datos personales





Nombre completo: Walter Alejandro Busse.





Fecha de nacimiento: 3 de marzo de 1987.





Lugar de nacimiento: General Güemes, provincia de Salta, Argentina.





Altura: Aproximadamente 1,70 m.





Posición: Centrocampista (mediocentro / volante ofensivo) principalmente.





Club actual: Gimnasia y Tiro (desde marzo de 2021) con contrato hasta el 31/12/2025.









📋 Trayectoria (resumen de clubes)





A lo largo de su carrera, Busse jugó en varios equipos de Argentina, y también tuvo una experiencia en el exterior. Aquí un resumen destacado:





Años Club Observaciones





2004-2009 Gimnasia y Esgrima de Jujuy Inicios profesionales.

2007 Juventud Antoniana (cedido) Préstamo.

2008 Atlético Minero (Perú) (cedido) Experiencia internacional.

2009-2016 Club Atlético Independiente Club importante en su carrera.

2012-2013 Club Atlético Huracán (cedido) Préstamo.

2013-2014 Defensa y Justicia (cedido) Préstamo.

2014-2015 Manta F.C. (Ecuador) (cedido) Otra experiencia internacional.

2016-2017 Club Atlético Sarmiento Regreso a Argentina.

2017-2018 San Martín de Tucumán Continuación en clubes del país.

2018-2019 Ferro Carril Oeste Nuevamente en la segunda categoría nacional.

2019 Gimnasia y Esgrima de Jujuy Regreso al club inicial.

2020-2021 Ferro Carril Oeste Otra etapa.

2021-presente Gimnasia y Tiro Club actual.









🏆 Palmarés





Ganador de la Copa Sudamericana con Independiente en 2010.





Título de torneo nacional con Gimnasia y Tiro (Torneo Federal A) en 2023.









🔍 Datos adicionales / curiosidades





En marzo de 2010 sufrió una grave lesión (rotura de tibia y peroné) jugando para Independiente.





Su perfil muestra que juega con el pie izquierdo preferentemente en algunos informes, aunque otras fuentes indican derecho.



