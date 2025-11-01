🚨 [AHORA] WALTER BUSSE SE RETIRÓ DEL FÚTBOL PROFESIONAL.

❌ Tras la eliminación de @gytoficial ante Estudiantes (RC), el mediocampista tomó la decisión de COLGAR LOS BOTINES tras 18 años de carrera.

⚽ El oriundo de General Güemes disputó 159 PARTIDOS, convirtió 18 GOLES, asistió en 25 OPORTUNIDADES y fue parte del ASCENSO A LA PRIMER NACIONAL en el 2023.

📊 Además, entre los 252 futbolistas que tuvo El Millonario en los ÚLTIMOS 12 AÑOS, Busse fue el MÁXIMO ASISTIDOR y el MÁXIMO GOLEADOR DE TIROS LIBRES (4).

Walter Alejandro Busse

🧍 Datos personales

Nombre completo: Walter Alejandro Busse. 

Fecha de nacimiento: 3 de marzo de 1987. 

Lugar de nacimiento: General Güemes, provincia de Salta, Argentina. 

Altura: Aproximadamente 1,70 m. 

Posición: Centrocampista (mediocentro / volante ofensivo) principalmente. 

Club actual: Gimnasia y Tiro (desde marzo de 2021) con contrato hasta el 31/12/2025. 


📋 Trayectoria (resumen de clubes)

A lo largo de su carrera, Busse jugó en varios equipos de Argentina, y también tuvo una experiencia en el exterior. Aquí un resumen destacado:

Años Club Observaciones

2004-2009 Gimnasia y Esgrima de Jujuy Inicios profesionales. 
2007 Juventud Antoniana (cedido) Préstamo. 
2008 Atlético Minero (Perú) (cedido) Experiencia internacional. 
2009-2016 Club Atlético Independiente Club importante en su carrera. 
2012-2013 Club Atlético Huracán (cedido) Préstamo. 
2013-2014 Defensa y Justicia (cedido) Préstamo. 
2014-2015 Manta F.C. (Ecuador) (cedido) Otra experiencia internacional. 
2016-2017 Club Atlético Sarmiento Regreso a Argentina. 
2017-2018 San Martín de Tucumán Continuación en clubes del país. 
2018-2019 Ferro Carril Oeste Nuevamente en la segunda categoría nacional. 
2019 Gimnasia y Esgrima de Jujuy Regreso al club inicial. 
2020-2021 Ferro Carril Oeste Otra etapa. 
2021-presente Gimnasia y Tiro Club actual. 


🏆 Palmarés

Ganador de la Copa Sudamericana con Independiente en 2010. 

Título de torneo nacional con Gimnasia y Tiro (Torneo Federal A) en 2023. 


🔍 Datos adicionales / curiosidades

En marzo de 2010 sufrió una grave lesión (rotura de tibia y peroné) jugando para Independiente. 

Su perfil muestra que juega con el pie izquierdo preferentemente en algunos informes, aunque otras fuentes indican derecho. 

