🚨 [AHORA] WALTER BUSSE SE RETIRÓ DEL FÚTBOL PROFESIONAL.

❌ Tras la eliminación de @gytoficial ante Estudiantes (RC), el mediocampista tomó la decisión de COLGAR LOS BOTINES tras 18 años de carrera.
⚽ El oriundo de General Güemes disputó 159 PARTIDOS, convirtió 18 GOLES, asistió en 25 OPORTUNIDADES y fue parte del ASCENSO A LA PRIMER NACIONAL en el 2023.
📊 Además, entre los 252 futbolistas que tuvo El Millonario en los ÚLTIMOS 12 AÑOS, Busse fue el MÁXIMO ASISTIDOR y el MÁXIMO GOLEADOR DE TIROS LIBRES (4).
Walter Alejandro Busse
🧍 Datos personales
Nombre completo: Walter Alejandro Busse.
Fecha de nacimiento: 3 de marzo de 1987.
Lugar de nacimiento: General Güemes, provincia de Salta, Argentina.
Altura: Aproximadamente 1,70 m.
Posición: Centrocampista (mediocentro / volante ofensivo) principalmente.
Club actual: Gimnasia y Tiro (desde marzo de 2021) con contrato hasta el 31/12/2025.
📋 Trayectoria (resumen de clubes)
A lo largo de su carrera, Busse jugó en varios equipos de Argentina, y también tuvo una experiencia en el exterior. Aquí un resumen destacado:
Años Club Observaciones
2004-2009 Gimnasia y Esgrima de Jujuy Inicios profesionales.
2007 Juventud Antoniana (cedido) Préstamo.
2008 Atlético Minero (Perú) (cedido) Experiencia internacional.
2009-2016 Club Atlético Independiente Club importante en su carrera.
2012-2013 Club Atlético Huracán (cedido) Préstamo.
2013-2014 Defensa y Justicia (cedido) Préstamo.
2014-2015 Manta F.C. (Ecuador) (cedido) Otra experiencia internacional.
2016-2017 Club Atlético Sarmiento Regreso a Argentina.
2017-2018 San Martín de Tucumán Continuación en clubes del país.
2018-2019 Ferro Carril Oeste Nuevamente en la segunda categoría nacional.
2019 Gimnasia y Esgrima de Jujuy Regreso al club inicial.
2020-2021 Ferro Carril Oeste Otra etapa.
2021-presente Gimnasia y Tiro Club actual.
🏆 Palmarés
Ganador de la Copa Sudamericana con Independiente en 2010.
Título de torneo nacional con Gimnasia y Tiro (Torneo Federal A) en 2023.
🔍 Datos adicionales / curiosidades
En marzo de 2010 sufrió una grave lesión (rotura de tibia y peroné) jugando para Independiente.
Su perfil muestra que juega con el pie izquierdo preferentemente en algunos informes, aunque otras fuentes indican derecho.