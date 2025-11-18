🏆TRAS UN GRAN ENCUENTRO EL CLUB BORDEÑO REDES DE LA PATRIA SIGUE ADELANTE

🔴No fue fácil: hubo momentos de tensión, jugadas que le hicieron contener la respiración y otros que encendieron la esperanza. Pero Redes supo mantenerse firme, levantarse cada vez que hizo falta y golpear en el momento justo para quedarse con una victoria que le vale oro.
Post REDES DE LA PATRIA
🔴Hoy celebramos más que un resultado. Celebramos el esfuerzo, la unión, el sacrificio y la pasión que identifica a este club. Redes de la Patria volvió a demostrar que, cuando se juega con el corazón, no existe obstáculo que pueda detenernos.♥️🤍