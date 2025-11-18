🏆TRAS UN GRAN ENCUENTRO EL CLUB BORDEÑO REDES DE LA PATRIA SIGUE ADELANTE

🔴DEPORTES: Asi es como se escribe una nueva página en la historia del Club Redes de la Patria. Esta tarde, en el imponente Estadio Martearena, el equipo logró un nuevo triunfo inolvidable por 2 a 1 ante Ceferino FC. Fue un partido intenso, peleado en cada centímetro de la cancha, donde cada jugador dejó el alma, defendiendo nuestros colores con coraje y corazón.

🔴No fue fácil: hubo momentos de tensión, jugadas que le hicieron contener la respiración y otros que encendieron la esperanza. Pero Redes supo mantenerse firme, levantarse cada vez que hizo falta y golpear en el momento justo para quedarse con una victoria que le vale oro.

Post REDES DE LA PATRIA 
🔴Hoy celebramos más que un resultado. Celebramos el esfuerzo, la unión, el sacrificio y la pasión que identifica a este club. Redes de la Patria volvió a demostrar que, cuando se juega con el corazón, no existe obstáculo que pueda detenernos.♥️🤍
