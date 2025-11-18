🏆TRAS UN GRAN ENCUENTRO EL CLUB BORDEÑO REDES DE LA PATRIA SIGUE ADELANTE





🔴No fue fácil: hubo momentos de tensión, jugadas que le hicieron contener la respiración y otros que encendieron la esperanza. Pero Redes supo mantenerse firme, levantarse cada vez que hizo falta y golpear en el momento justo para quedarse con una victoria que le vale oro.





Post REDES DE LA PATRIA

🔴Hoy celebramos más que un resultado. Celebramos el esfuerzo, la unión, el sacrificio y la pasión que identifica a este club. Redes de la Patria volvió a demostrar que, cuando se juega con el corazón, no existe obstáculo que pueda detenernos.♥️🤍

🔴DEPORTES: Asi es como se escribe una nueva página en la historia del. Esta tarde, en el imponente Estadio Martearena, el equipo logró un nuevo triunfo inolvidable por 2 a 1 ante Ceferino FC. Fue un partido intenso, peleado en cada centímetro de la cancha, donde cada jugador dejó el alma, defendiendo nuestros colores con coraje y corazón.