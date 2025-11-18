RUTA 34🚧 ¡ATENCIÓN CONDUCTORES! DESVIOS









Por la ejecución de las obras para la construcción de la nueva autopista de la Ruta Nacional 34, se implementó un desvío vehicular permanente entre los km 1180,62 y 1182,60, en ambos sentidos de circulación.





En sentido sur-norte, el tránsito desviado por la rama derecha, mientras en sentido norte-sur el tránsito desviado por la rama izquierda.





El desvío rige desde el empalme con la Ruta Nacional 66 hasta el acceso norte a San Pedro de Jujuy, según informó Vialidad Nacional.





Se recomienda circular con precaución, respetar la señalización y reducir la velocidad en la zona de obras.