RN16: Se reactivan los trabajos entre El Galpón y El Tunal

La Ruta Nacional 16, uno de los corredores más estratégicos para unir al NOA con el NEA y los puertos del litoral, recupera actividad en el sur salteño. Entre El Galpón y El Tunal continúan los trabajos de fresado, reconstrucción de calzada y mantenimiento integral, una intervención esperada por productores y transportistas debido al deterioro que presentaba la traza.





Desde Vialidad Nacional adelantaron que en diciembre se reactivará también el tramo que une El Galpón con la Ruta 9/34, completando un frente de obra clave para la región. El plan apunta a llegar a los primeros meses de 2026 con 80 kilómetros totalmente repavimentados, beneficiando el tránsito de carga y la circulación de vehículos particulares.





Este corredor es fundamental para la salida de granos, hacienda y producción industrial hacia el este del país. La expectativa del sector productivo y de los municipios de Anta y Metán es que la repavimentación permita mejorar los tiempos logísticos y reducir costos de transporte.





La reactivación de la Ruta 16 se suma a otros frentes que comienzan a moverse en la provincia, en un contexto donde la obra pública venía prácticamente detenida desde comienzos de año.





Fuente: Expresión del Sur