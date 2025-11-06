🛠️ Invitación a la Semana de la Educación Técnica – Expo Técnica 3102

La Escuela de Educación Técnica N.º 3102 “Ing. Nikla Tesla” de General Güemes invita a toda la comunidad a participar de la Semana de la Educación Técnica – Expo Técnica 2025, que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de noviembre en las instalaciones del establecimiento, ubicado en calle Cayetano Rodríguez N.º 56.





Durante las jornadas se expondrán los proyectos realizados por los estudiantes de todos los cursos, desde primer año hasta el último, mostrando el trabajo, la creatividad y la formación técnica desarrollada a lo largo del ciclo lectivo.





📅 Cronograma:





Martes 12 de noviembre: Acto de apertura a las 19:00 horas.





Miércoles 13 y jueves 14 de noviembre: Horarios de visita de 8:00 a 12:00 y de 19:00 a 22:30 horas.









La comunidad educativa los espera para compartir y celebrar juntos el esfuerzo y talento de los futuros técnicos.