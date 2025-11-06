📰 Accidente entre moto y camioneta en Ruta Prov. 11: un joven resultó herido

Foto: Canal 2 Libersat





POLICIALES: Aproximadamente a las 13:00 Un accidente de tránsito se registró en la intersección de Ruta 11 y calle colectora, frente a la terminal provisoria de General Güemes, donde una motocicleta y una camioneta protagonizaron un fuerte choque.





Como consecuencia del impacto, un joven motociclista resultó con politraumatismos en una de sus piernas, siendo asistido en el lugar por personal policial y posteriormente trasladado al Hospital Joaquín Castellanos de esta ciudad para su atención médica.





En el sitio trabajaron efectivos de la Policía de la Provincia y agentes de tránsito municipal, quienes realizaron las tareas correspondientes y ordenaron la circulación vehicular en la zona.





