ADP Convoca a Paro Docente en Salta contra la Modificación del Estatuto del Educador





La Asociación Docente Provincial (ADP) ha anunciado un paro total de actividades para el 19 de noviembre en rechazo al proyecto de ley que busca modificar el Estatuto del Educador en Salta. La medida de fuerza se produce después de que el gremio denunciara la falta de diálogo y consenso con los diputados provinciales.

El proyecto, impulsado por varios diputados provinciales, busca incorporar un artículo que establece que ningún docente podrá solicitar traslado a otra zona si le faltan menos de seis años para acceder a la jubilación ordinaria. Según los autores, la medida apunta a "priorizar la estabilidad del personal docente" y "evitar traslados sin justificación pedagógica o administrativa".

Sin embargo, la ADP ha expresado su rechazo a la iniciativa, argumentando que se trata de una medida inconsulta que afecta derechos adquiridos y altera las condiciones laborales de los docentes. El secretario general de la ADP, Fernando Mazzone, calificó el tratamiento del proyecto como "una falta de respeto institucional" y advirtió que la medida de fuerza podría extenderse si el proyecto avanza sin modificaciones.

La ADP ha convocado a todos los docentes a unirse al paro del 19 de noviembre para manifestar su rechazo al proyecto de ley y exigir un diálogo genuino con los diputados provinciales. La medida de fuerza busca visibilizar la importancia de la educación pública y los derechos de los docentes en Salta.

Fuente: Página Oficial de ADP

