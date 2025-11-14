El Intendente Carlos Kety Rosso agradece a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas por su invaluable aporte que ayuda a incluir personas en el mundo del trabajo.🩵🤍🩵

Cada avance, cada puerta que abrimos, nos llena el corazón.💞
Trabajar junto a la UNSA capacitando a personas con discapacidad, es un honor que ofrece oportunidades de vida.💫🇦🇷
El Intendente Kety Rosso agradece a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas por su invaluable aporte que ayuda a incluir personas en el mundo del trabajo.🤍
Cuando nos unimos, Güemes crece para todos.🤝
#IntendenteKetyRosso #GüemesEsNuestraCiudad #GüemesSomosTodos
#InclusiónLaboral#GRACIASUNSA
📢 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔 𝘆 𝗗𝗜𝗙𝗨𝗦𝗜𝗢𝗡 | 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗚ü𝗲𝗺𝗲𝘀 - 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗥𝗼𝘀𝘀𝗼