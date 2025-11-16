MEMORIA: DÍA NACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DE SINIESTROS VIALES.🛵🏍️🚘🚍

🟦 GENERAL GÜEMES | CONMEMORACIÓN Y CONCIENCIA VIAL





MUNICIPIOS: Colocaron una estrella en la entrada del edificio municipal en memoria de las víctimas de siniestros viales





En el marco del llevó adelante un emotivo acto en el que se colocó una estrella conmemorativa en la entrada del edificio municipal.





El símbolo busca mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida en siniestros viales y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre la importancia de la prevención y la responsabilidad al momento de transitar las calles y rutas.





Del acto participaron autoridades municipales, agentes de tránsito, organizaciones vinculadas a la seguridad vial, familiares de víctimas y vecinos de la ciudad que acompañaron la iniciativa.





Desde el municipio destacaron que esta acción se integra al trabajo permanente de concientización y educación vial, reforzando el compromiso para reducir el número de siniestros en la región.