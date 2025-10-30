⭕ URGENTE ❗❗❗POR FALTA DE PAGO EL COLEGIO DE MÉDICOS DE SALTA SUSPENDE EL CRÉDITO AL IPS SALTA









A pesar de las gestiones realizadas, el IPSS aún no regularizó la deuda correspondiente a Consultas y Prácticas Médicas. Por este motivo, informamos la Suspensión del Crédito a partir de las 00:00 hs del viernes 31 de octubre.





La atención a los afiliados será a valores convenidos entre el CMS y la Obra Social Provincial (Padrón A: $13.000). "Continuamos trabajando para alcanzar una solución que contemple nuestro reclamo por honorarios de carácter alimentario".





"Agradecemos mucho el apoyo y comprensión de nuestros pacientes ante esta situación", el comunicado oficial de la Comisión Directiva.





