::ACTO RENOVACIÓN DE BANDERAS EET Escuela Técnica Juana Azurduy ::





Con respeto y cariño, hoy renovamos las banderas de la Escuela Juana Azurduy.🇦🇷





Durante un acto formal renovamos las banderas de ceremonia de nuestra patria, la Bandera Nacional, la Bandera Provincial y la Bandera de flameo de Escuela Juana Azurduy.🩵🤍🩵

El Intendente Kety Rosso junto a la comunidad educativa, la distinguida compañía de los Veteranos de Malvinas de nuestro departamento, el Senador Provincial Enrique Cornejo y el Diputado Daniel Segura honraron los símbolos y valores patrios.🇦🇷

