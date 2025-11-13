🔥 ¡Final feliz en Güemes! Recuperaron la moto robada gracias al rápido accionar policial y las redes sociales 🙌

Foto: Moto recuperada POLICIALES: Tras el rápido accionar y publicacion en redes sociales de El Diario EL PORTAL DE GRAL GÜEMES fue asi qué en horas de la noche, efectivos de la Policía de Salta lograron recuperar una motocicleta 110cc que había sido denunciada como robada, en barrio Esperanza 2 la misma fue abandonada y recuperada en inmediaciones de calle Moreno, en esta ciudad. fue asi qué en horas de la noche, efectivos de la Policía de Salta lograron recuperar una motocicleta 110cc que había sido denunciada como robada, en barrio Esperanza 2 la misma fue abandonada y recuperada en inmediaciones de calle Moreno, en esta ciudad.





El rápido accionar policial permitió que el rodado fuera hallado y restituido a su propietario, quien expresó públicamente su emoción y agradecimiento por el apoyo recibido:





> “Felizmente apareció mi moto, gracias a Dios y a todos los que pusieron su granito de arena para que tenga este final feliz. Dios me los bendiga a todos ustedes y veo que no me equivoqué, mi amistad está sembrando por todo Güemes y más allá también. Un inmenso gracias para ustedes. Un abrazo.”













La imagen muestra el momento en que personal policial intervino en el operativo de recuperación, destacando una vez más la importancia del trabajo conjunto entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.





📍 General Güemes, Salta