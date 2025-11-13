📰 GENERAL GÜEMES | MOTOCICLISTA HERIDO TRAS SER ROZADO POR UN CAMIÓN EN RUTA PROVINCIAL 10 🚨🏍️

Imágenes GENTILEZA CANAL 4 SCA GÜEMES





POLICIALES: Pasado el mediodía de hoy, un motociclista resultó herido luego de ser rozado por un camión sobre la Ruta Provincial N°10, en jurisdicción de General Güemes.





Según testigos, el joven perdió el control del rodado tras el impacto. En el lugar se encontraba de manera circunstancial el Dr. Horacio Mdalel, quien brindó los primeros auxilios hasta la llegada del personal de emergencia.





El motociclista sufrió traumatismo en una pierna, y afortunadamente, el uso del casco le salvó de lesiones más graves.





Hasta el momento, no hay información sobre el camión involucrado, y se investiga si el conductor no advirtió el roce o se dio a la fuga.





Intervinieron en el lugar personal del 911 y una ambulancia del Hospital Dr. Joaquín Castellanos, que trasladó al joven para su atención médica.





📍 Ruta Provincial N°10 – General Güemes, Salta





Fuente: EL PORTAL DE GRAL GÜEMES