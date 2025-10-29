ÚltimoMomento | #GeneralGüemes🚨 SORPRESA EN BARRIO SANTA TERESITA 🐜🐻





Locales: Siendo las 14:40 hs, el Centro de Control Operativo (CCO) recibió un llamado alertando sobre la presencia de un oso hormiguero dentro de una vivienda del Barrio Santa Teresita, en la ciudad de General Güemes, Salta.





De forma inmediata, se dispuso el desplazamiento del móvil R7, que acudió rápidamente al lugar para asistir en la situación.





Posteriormente, personal policial se hizo cargo del operativo, asegurando el área y resguardando al animal para evitar cualquier riesgo tanto para los vecinos como para el ejemplar silvestre.





👉 El inusual episodio generó asombro entre los vecinos, que no salían de su sorpresa al encontrarse con el visitante en plena zona urbana.





