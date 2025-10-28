ÚLTIMO MOMENTO SE INCENDIO UN CAMION SOBRE RUTA 34 ALTURA. ..





🟥 #URGENTE | #EMBARCACIÓN | #SeIncendiaUnCamiónTérmico





🔥 Ruta Nacional 34 – Norte de Embarcación





En horas de la tarde, un camión térmico perteneciente a la empresa Logística F y F se incendió sobre la Ruta Nacional 34, al norte de la ciudad de Embarcación.





De inmediato, Bomberos Voluntarios, Policía de la Provincia, Servicios Públicos y personal de Tránsito Municipal trabajaron intensamente en el lugar para sofocar las llamas y garantizar la seguridad vial.





👉 Afortunadamente, solo se registraron daños materiales, ya que el chofer logró salir a tiempo del vehículo. Según las primeras informaciones, el foco del incendio se originó en la fusilera de la cantina del camión.





El transporte afectado trasladaba bananas provenientes de Bolivia con destino al puerto de Buenos Aires.





📸 Fuente / Fotos: Panamericana Embarcación





🗞️ Cobertura especial de último momento.