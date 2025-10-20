ÚLTIMO MOMENTO: 📰 👑 DAMARIS LEAL, ES LA NUEVA REINA DE LAS JORNADAS “JUGUEMOS CON MAMÁ 2025” 🌸

👑 DAMARIS LEAL REINA DE LAS JORNADAS “JUGUEMOS CON MAMÁ 2025” 🌹





MUNICIPIOS: Con gran alegría y emoción, Damaris Leal fue coronada como la nueva Reina de las Jornadas “Juguemos con Mamá 2025”, en su edición 23° un evento que reunió a familias y vecinos de toda la ciudad de General Güemes.

La elección, que contó con la participación de 21 candidatas representando a distintos barrios, se realizó el sábado 19 de octubre en el Complejo Municipal General Güemes.

Además del desfile y la coronación, la noche estuvo llena de sorpresas, con shows en vivo de AGUA Y SOL, sorteos y la entrega de una moto 0 km como premio principal, que despertó gran entusiasmo entre los presentes.





🎉 Un evento lleno de brillo, emoción y unión familiar que volvió a demostrar el espíritu festivo de la comunidad güemense.