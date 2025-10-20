🌐⚠️ SE CAYERON VARIOS SERVICIOS DE INTERNET

Una interrupción masiva en Amazon Web Services (AWS), la división de computación en la nube de Amazon, dejó este lunes fuera de servicio a sitios web y aplicaciones de todo el mundo. Plataformas como Snapchat, Duolingo, Zoom, Roblox, Fortnite, Canva, Disney+ y Steam registraron fallas simultáneas.





En Argentina, la caída afectó a usuarios de Mercado Pago, Naranja X y Ualá, que no pudieron realizar pagos ni acceder a sus cuentas. El sitio especializado Downdetector registró más de cuatro millones de reportes de usuarios a nivel global, confirmando el alcance masivo de la falla.