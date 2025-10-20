ANOCHE 🟥 ACCIDENTE VIAL EN GENERAL GÜEMES 🟥

Foto y Video GENTILEZA de Angel Teseira





POLICIALES: En horas de la noche de este Domingo se registró un siniestro vial sobre una de las principales arterias como lo es la Ruta Nacional N° 34 en la ciudad de General Güemes, donde por causas que aún se tratan de establecer, una motocicleta colisionó contra un automóvil.





Por el lugar también circulaban camiones de gran porte, lo que generó complicaciones momentáneas en el tránsito. Personal policial y de emergencias trabajó en el sitio para asistir a los involucrados y ordenar la circulación vehicular.





Según testigos, el impacto dejó daños materiales y un motociclista con lesiones leves, quien fue atendido por personal de salud.





👉 Se investigan las causas del hecho para determinar responsabilidades.





