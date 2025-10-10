🌸 Reunión por la Semana de Mamá 🌸

Foto: Intendente Carlos Kety Rosso

Esta mañana el intendente Carlos “Kety” Rosso, junto al Director de Ceremonial y Protocolo Sr Rodrigo Cisneros, compartieron una reunión con las delegadas y subdelegadas de las madres que participarán de la Semana de Mamá.

Durante el encuentro, se aunaron criterios y se definieron los últimos detalles para esta hermosa celebración 💕





Deseamos a todas las mamás una semana llena de alegría, amor y unión familiar, e invitamos a cada una a disfrutar y ser parte de esta gran fiesta pensada especialmente para ellas 🌷





Municipalidad de General Güemes

#GestiónCarlosKetyRosso

#SemanaDeMamá #GüemesSomosTodos