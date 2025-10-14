🛑 🚨URGENTE: ACCIDENTE VIAL EN ANTA COLECTIVO DE LA VELOZ DEL NORTE CHOCO A VARIOS CABALLOS🚨













Un colectivo de la empresa La Veloz del Norte protagonizó un accidente vial en la Ruta Provincial N°5, a la altura de la Escuela Técnica de Las Lajitas, departamento Anta, provincia de Salta.





Según las primeras informaciones, el ómnibus —que cubría el servicio Salta Capital - Apolinario Saravia— impactó contra varios caballos que se encontraban sobre la calzada. 🐴





Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales, aunque algunos pasajeros habrían sufrido lesiones leves y fueron asistidos en el lugar por personal de salud y efectivos policiales.





Las autoridades trabajan para determinar las causas del siniestro y despejar la ruta, mientras se solicita circular con máxima precaución por la zona.





