¡QUE ALEGRIA! HAY 300 NUEVOS PROFESIONALES DE LA UNSa, QUE RECIBIRAN SU TÍTULO UNIVERSITARIO


La Universidad Nacional de Salta llevará adelante el lunes 29 de septiembre los actos de colación de grado y posgrado en el Teatro Provincial, donde más de 300 estudiantes de distintas facultades se convertirán en nuevos profesionales.

Las ceremonias se desarrollarán en dos turnos:

16:00 hs.: Facultad de Ciencias Exactas y Facultad de Ciencias de la Salud.
18:30 hs.: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales; Facultad de Humanidades; Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería.
En total, se entregarán títulos a 296 egresados de la sede central y 42 egresados de las facultades y sedes del interior, lo que refleja la amplitud de la propuesta académica de la UNSa y su alcance territorial.

La colación continuará en el interior de la provincia con actos programados en:

Rosario de la Frontera: viernes 3 de octubre a las 11:30 hs.
Orán: miércoles 8 de octubre a las 18:00 hs.
Tartagal: jueves 9 de octubre a las 11:00 hs.
Será una jornada de profunda emoción para la comunidad universitaria, en la que autoridades, docentes, familiares y amigos acompañarán a los flamantes graduados y graduadas en el cierre de una etapa fundamental de su vida académica.

Lista de Graduados de la UNSa: https://docs.google.com/document/d/1vTYa4d56lK1g6_xqSBK09_f_sQq21Yo1/edit
