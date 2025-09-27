🔥 Corte de energía por incendio de pastizales en Betania





📅 Sábado 27 de septiembre de 2025

En horas de la tarde de este sábado, fuertes vientos azotaron el Departamento General Güemes, provocando un incendio de pastizales en la localidad de Betania (Campo Santo).

El fuego afectó varios postes del tendido eléctrico, lo que ocasionó un corte de energía en las localidades de El Bordo y Campo Santo durante varias horas.





👉 Personal de la empresa EDESA trabajó a contrarreloj para reparar los daños y logró restablecer el servicio eléctrico pasadas las 18:00 hs.





Las autoridades locales recordaron la importancia de no realizar quemas de pastizales, especialmente en jornadas ventosas, ya que estos focos ígneos pueden propagarse rápidamente y provocar situaciones de emergencia.





