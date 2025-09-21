ATENCIÓN CORTE PROGRAMADO DURANTE 2 DÍAS EN CAMPO SANTO Y GENERAL GÜEMES

CAMPO SANTO: LOTEO BELLA VISTA (15 USUARIOS). GENERAL GŨEMES: BARRIOS SANTA TERESITA, EL CRUCE, 17 DE AGOSTO, OBRERO, BELGRANO, ISLAS MALVINAS, LA BANDA, VILLA TRANQUILA, MILAGRO, EVA PERÓN (3450 USUARIOS).





TIPO DE AFECTACIÓN: Baja presión y/o Corte

MOTIVO:

Limpieza de cisterna.

Inicio: 00.00 hs. Del 26 de Septiembre de 2025.- Finalización: 23:59 hs. Del 28 de Septiembre de 2025.-





Se recuerda a los usuarios que estará disponible, mientras dure la afectación, la entrega de agua con camión cisterna.



