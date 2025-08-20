Incendio vehicular en Teniente Ibáñez y Calixto Gauna: rápida intervención de Bomberos





[Gral Güemes] – Miércoles, 20 de agosto de 2025.

Un incendio vehicular generó alarma esta mañana en la intersección de Teniente Ibáñez y Calixto Gauna, donde vecinos alertaron a las autoridades pasadas las 08:10 horas.





De inmediato, el Centro de Comunicaciones Operativas (D/C CCO) activó el protocolo de emergencia y dispuso la salida del móvil B8, al mando del Suboficial Mayor Machelett. El personal de Bomberos trabajó rápidamente para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros vehículos o a las viviendas cercanas.





Según se informó, el siniestro fue controlado en pocos minutos gracias a la pronta llegada de la dotación. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque el rodado afectado sufrió importantes daños materiales.





El tránsito en la zona estuvo interrumpido mientras se realizaban las tareas de extinción, enfriamiento y posterior verificación de seguridad. Personal policial colaboró en el ordenamiento vehicular para evitar incidentes.





Las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación, y no se descarta ninguna hipótesis.





Vecinos destacaron la eficacia de la intervención de los bomberos Voluntarios General Manuel Belgrano y la coordinación entre los distintos servicios de emergencia 911, lo que permitió controlar la situación sin mayores consecuencias.