EL IPV ADVIERTE | Quitarán las casas a los salteños que las alquilen irregularmente ¿Estás de acuerdo? 🤔













El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) intensifica los controles sobre la habitabilidad de las viviendas adjudicadas en Salta, advirtiendo que aquellas que no sean utilizadas por sus beneficiarios podrían ser revocadas.





"Una casa que no está habitada es una casa que no es necesaria para esa familia", afirmó Laura Caballero, presidenta del IPV. Según explicó, tras cinco años de adjudicación, los propietarios pueden alquilar la vivienda bajo ciertas condiciones, pero si se detectan irregularidades, el organismo tiene la potestad de revertir la entrega.





"Vamos, hacemos inspecciones en distintos horarios, pero muchas veces nos encontramos con excusas o situaciones difíciles de comprobar", señaló Caballero. Para determinar si una vivienda está desocupada o en alquiler irregular, se requieren pruebas concretas y procedimientos administrativos.





"Si los salteños no entienden que este sistema es solidario, muchas familias seguirán esperando sin poder acceder a una casa", concluyó la funcionaria.