🔎 RECUPERAN MOTO ROBADA EN GENERAL GÜEMES FUE ENCONTRADA EN JUJUY TRAS UNA INVESTIGACIÓN POLICIAL





🏍️ La Policía recuperó en la provincia de Jujuy una motocicleta que había sido denunciada como sustraída en agosto en la localidad salteña de General Güemes. El hallazgo se produjo luego de distintas tareas investigativas y en el marco de una medida judicial.





👮‍♂️ El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Brigada de Investigaciones 7, quienes localizaron el rodado en inmediaciones del paraje Madre Vieja.





📌 Según se informó, los investigadores observaron a un hombre que circulaba en una motocicleta con características similares a la denunciada. Cuando intentaron interceptarlo, el sujeto escapó y abandonó el vehículo en una zona de monte.





🔎 Tras verificar los datos identificatorios, los efectivos confirmaron que se trataba de la moto buscada y procedieron a su secuestro.





⚖️ La investigación incluyó la gestión de un exhorto judicial para realizar medidas de allanamiento, secuestro y detención, debido a que los sospechosos residirían en Jujuy. Las actuaciones se llevaron adelante bajo las directivas del fiscal penal de General Güemes.





🚨 El caso continúa en el ámbito judicial para avanzar con las medidas correspondientes.