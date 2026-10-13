GRAL GÜEMES: JUDICIALES Lo acusaron de abusar de una compañera de trabajo y zafó del juicio con una condición insólita.

Lo acusaron de abusar de una compañera de trabajo y zafó del juicio con una condición insólita

La víctima aceptó la reparación económica y las disculpas, pero el detalle de cómo pagará el acusado generó indignación en General Güemes. La Justicia aprobó el acuerdo y ahora él deberá cumplir tareas comunitarias en un geriátrico.





Un caso de abuso sexual en el ámbito laboral llegó a su fin en General Güemes con una resolución que evitó el juicio oral. Un hombre de 49 años, acusado de dos hechos de abuso sexual simple contra una compañera de trabajo, obtuvo la suspensión del juicio a prueba por dos años.





La jueza Gabriela González, del Distrito Judicial del Centro, avaló el beneficio tras considerar que se cumplían los requisitos legales. El acusado no irá a juicio por ahora, pero deberá someterse a una serie de reglas de conducta.





Qué pasó en la empresa de aguas

Según la información judicial, los episodios denunciados ocurrieron en las instalaciones de una empresa de aguas de General Güemes. El hombre trabajaba como operario y la denunciante se desempeñaba en el sector de limpieza del establecimiento.





La causa avanzó con una imputación por dos hechos de abuso sexual simple en concurso real, es decir, dos episodios considerados de manera independiente dentro del mismo proceso penal.









Durante la audiencia, la víctima fue informada sobre los alcances de la probation. La mujer aceptó tanto la reparación económica ofrecida por el acusado como el pedido de disculpas que este manifestó ante la Justicia. Por el Ministerio Público Fiscal intervino la fiscal Elisa Pérez.









Pagará una reparación económica en 24 cuotas

Uno de los puntos centrales de la resolución es la compensación económica para la víctima. La jueza dispuso que el acusado abone el monto ofrecido durante la audiencia en 24 cuotas mensuales y consecutivas, a partir de octubre de este año. No se informó públicamente cuál es la suma total acordada.





El pago es una de las obligaciones que el hombre deberá respetar para conservar el beneficio judicial. Cabe aclarar que la probation no constituye una absolución ni una condena: permite suspender el proceso penal bajo determinadas condiciones, cuyo cumplimiento será controlado por la Justicia.









Deberá trabajar gratis en el geriátrico del Hospital Joaquín Castellanos

Además de la reparación económica, el acusado tendrá que realizar tareas comunitarias en el geriátrico del Hospital Joaquín Castellanos, de General Güemes. La resolución establece que deberá cumplir ocho horas mensuales durante un año.





En total, solo serán 96 horas de trabajo comunitario, una de las medidas que forman parte de las reglas de conducta fijadas por la magistrada.





Fuente y foto PODER JUDICIAL DE SALTA