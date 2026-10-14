💗 SEMANA DE MAMÁ 2026 | NOS CUIDAMOS, PREVENIMOS Y CONCIENTIZAMOS 🌸





General Güemes: Porque la Semana de Mamá, además de divertirnos, jugar y compartir, también es un espacio para cuidarnos, aprender, prevenir y tomar conciencia sobre temas fundamentales para nuestra vida.





En el marco de la Semana de Mamá 2026, vivimos una importante jornada de charlas gratuitas sobre la prevención del cáncer de mama y la identificación de señales de alerta del suicidio, promoviendo la información, la escucha, el acompañamiento y el cuidado de nuestra salud integral.





Esta actividad fue organizada por la Municipalidad de General Güemes, bajo la gestión del intendente Carlos “Kety” Rosso, a través de la Dirección de Protocolo y la Dirección de la Mujer Claribel Nieva, junto al Hospital Dr. Joaquín Castellanos, el Instituto de Formación Superior Ramón Carrillo, la Policía Comunitaria, María Landivisnay, Güemes Trasplantados y el Centro de Atención a las Personas Sordas (CAPS).





💗 ¡Muchísimas gracias a todas las mamis que se sumaron a esta propuesta! Gracias por darse este tiempo, por elegir informarse, por aprender, por amarse y por comprender que cuidarse también es una forma de amar a quienes nos rodean.





Porque una comunidad que se informa es una comunidad que puede prevenir, acompañar y salvar vidas.





🌷 Semana de Mamá 2026: celebramos la vida, fortalecemos los vínculos y elegimos cuidarnos.





Municipalidad de General Güemes - Gestión Intendente Carlos “Kety” Rosso.





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